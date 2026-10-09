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Video: योगी बोले- प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा रिश्ता, मां गंगा ने मुझे बुलाया है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश से जुड़ाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश से आत्मीय संबंध है। प्रधानमंत्री के शब्दों, ‘मुझे मां गंगा ने बुलाया है’, ने प्रदेश के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सात अक्टूबर का दिन देश के गौरवशाली इतिहास में दर्ज हुआ है। उन्होंने ‘सेवा ही समर्पण’ की भावना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री के योगदान की सराहना की।
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