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VIDEO: विश्वकर्मा जयंती पर जीपीआरए विद्युत उपकेंद्र में हुआ पूजन
विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बृहस्पतिवार को जानकीपुरम स्थित जीपीआरए विद्युत उपकेंद्र में भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया गया। विद्युतकर्मियों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर विभागीय उपकरणों और मशीनरी की भी पूजा की।
इस दौरान अधिशासी अभियंता अरुण भारती, सहायक अभियंता सौरभ उपाध्याय, अवर अभियंता विशाल चौधरी समेत बड़ी संख्या में विद्युतकर्मी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा से विभाग और कर्मियों की सुख-समृद्धि की कामना की।
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