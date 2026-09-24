यूपी: लखनऊ में दो आवासीय और पांच अपार्टमेंट योजनाओं की शुरुआत, सीएम योगी ने किया भूमिपूजन; जानिए प्लॉट के रेट

10,600 एकड़ से अधिक क्षेत्र में होंगी विकसित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वरुण विहार योजना 6500 एकड़ से अधिक और नैमिष नगर योजना करीब 4100 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ लखनऊ के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के बुनियादी ढांचे को भी गति मिलेगी।

छह जिलों को जोड़कर बनाया जा रहा SCR

एससीआर में लखनऊ के साथ हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन में व्यवस्थित तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह क्षेत्र आईटी सेक्टर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाएगा।