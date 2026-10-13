Video: विश्व चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे भारतीय पहलवान, लखनऊ में शुरू हुआ कैंप

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विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने की तैयारी के लिए भारतीय पुरुष पहलवानों ने लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) सेंटर में डेरा डाल दिया है। पहलवान सुबह और शाम के सत्र में कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। जापान एशियाई खेलों में दो स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पहलवानों से इस बार विश्व चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 24 अक्टूबर से एक नवंबर तक कजाकिस्तान के अस्ताना में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भारत की ओर से 20 पहलवान हिस्सा लेंगे। इनमें फ्रीस्टाइल और ग्रीको-रोमन वर्ग के 10-10 पहलवान शामिल होंगे। टीम के रवाना होने से पहले लखनऊ में अभ्यास शिविर के जरिए खिलाड़ियों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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