Video: वर फ्रंट तक पहुंचा गोमती नदी का पानी, पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद

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गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से अब इसका पानी शहर के रिवर फ्रंट तक पहुंच गया है। नदी का पानी बढ़ने के चलते रिवर फ्रंट पर पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। गोमती का जलस्तर बढ़ने से फैजुल्लागंज और इटौंजा क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में नदी का पानी बढ़ने से लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। वहीं, शहर में गोमती नदी किनारे बने रिवर फ्रंट तक पानी पहुंचने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण नदी के आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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