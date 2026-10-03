लखनऊ में बाढ़ की मार: घरों में पांच फीट तक भरा पानी, सांपों का खतरा; आशियाने छूटे; 3500 किसानों की फसलें डूबीं

फैजुल्लागंज में हर दिन बढ़ रहा दायरा

गोमती का जलस्तर बढ़ने से फैजुल्लागंज के दाउदनगर, मामा कॉलोनी, कैलाश विहार, कनौजिया चौराहा, नंदा फार्म हाउस, मिश्रा प्लानिंग एरिया और मस्जिद तिराहा समेत कई इलाके जलमग्न हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ का पानी रोज करीब 300 मीटर नए इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है।



ललित नगर, जैनब मस्जिद, राम विहार कॉलोनी, मामा कॉलोनी और पवन विहार में भी पानी भर गया है। कई परिवार घर छोड़कर रिश्तेदारों या सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। खाली मकानों में चोरी की घटनाओं की शिकायतें भी सामने आई हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से ऐसे इलाकों में गश्त बढ़ाने की मांग की है।

पानी के बीच सांपों का खतरा

जलभराव वाले इलाकों में सांप निकलने से लोगों में दहशत है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कई घरों और उनके आसपास सांप देखे गए हैं। राहत सामग्री पहुंचाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। सामाजिक संगठनों की ओर से प्रभावित परिवारों को खानपान के पैकेट बांटे गए। बाढ़ के कारण आवागमन के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कुछ नाव संचालकों पर आने-जाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया है और प्रशासन से नावों के संचालन की निगरानी की मांग की है।