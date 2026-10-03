यूपी: बहराइच में पति के सामने रिंकू को राखी बांधती थी पिंकी, कहती थी भाई; होटल में मौत से पहले बनाई थी रील

घर के सामने कमरा लेकर रहने लगा था रिंकू

विजय के मुताबिक, रिंकू ने अगस्त में नोएडा सेक्टर-22 स्थित उनके घर के सामने किराये पर कमरा लिया था। इसके बाद उसका घर में आना-जाना शुरू हो गया। विजय ने कई बार रिंकू के ज्यादा आने-जाने पर आपत्ति जताई, लेकिन पिंकी के उसे मुंहबोला भाई बताने के कारण उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।



विजय मिठाई की दुकान और कैटरिंग का काम करते हैं। उनके मुताबिक वह रोज सुबह करीब सात बजे घर से निकल जाते और रात करीब 10 बजे लौटते थे। परिवार में उनकी 10 वर्षीय बेटी परी और पांच वर्षीय बेटा जीवांश हैं।

14 सितंबर को बच्चों को रुपये देकर पिंकी को ले गया

विजय का दावा है कि 14 सितंबर की शाम रिंकू उनके घर आया था। उसने बच्चों को 200 रुपये देकर मोमोज लाने के लिए भेज दिया। बच्चों के घर से बाहर जाते ही रिंकू पिंकी को लेकर चला गया। बच्चे लौटे तो दोनों घर पर नहीं थे। विजय ने पिंकी की तलाश के बाद रिंकू को फोन किया।



उनके अनुसार, रिंकू ने पहले पिंकी के साथ होने से इनकार किया। बाद में 30 सितंबर को फोन कर उसके साथ होने की बात स्वीकार की और कथित तौर पर 80 हजार रुपये देने पर पिंकी को वापस भेजने की बात कही। विजय के मुताबिक, रिंकू ने पिंकी से भी बात कराई थी। इसके बाद दोनों के मोबाइल बंद हो गए।