Video: वकीलों के प्रदर्शन से अशोक मार्ग बंद, हजरतगंज जाने वाले रास्ते पर यातायात प्रभावित

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लखनऊ में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के चलते अशोक मार्ग से हजरतगंज जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके कारण वाहन चालकों को दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। लोग फ्री टर्न की ओर से निकलकर राजभवन और कालिदास मार्ग की तरफ जा रहे हैं। मार्ग बंद होने से आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव बढ़ गया है।

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