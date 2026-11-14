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लखनऊ में छठ पर्व पर लक्ष्मण मेला मैदान पर लगाई गई प्रदर्शनी

Bhupendra Singh

Updated Sat, 14 Nov 2026 12:18 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 12:18 PM IST







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राजधानी लखनऊ में छठ पर्व पर लक्ष्मण मेला मैदान पर जनसंपर्क सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं को दर्शाया गया है। छठ पर्व पर आने वाले लोगों के लिए प्रदर्शनी खुली रहेगी, ताकि उन लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का अवलोकन कर सकें। ... और पढ़ें

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