Video: दीपावली पर खास मैजिक बॉक्स, खोलते ही गूंजेगी लक्ष्मीजी की आरती

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इस दीपावली बाजार में ग्राहकों के लिए कुछ अलग और नया पेश किया गया है। जेनरेशन-जी (जेन-जी) को ध्यान में रखते हुए मैजिक बॉक्स तैयार किया गया है। इसमें चांदी के सिक्कों के साथ पूजा की पूरी सामग्री रखी गई है। खास बात यह है कि बॉक्स खोलते ही लक्ष्मीजी की आरती बजने लगती है। चौक सराफा संगठन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी ने बताया कि मैजिक बॉक्स के अलावा तीन हजार, चार हजार रुपये और अन्य कीमतों के गिफ्ट बॉक्स भी उपलब्ध हैं। इन बॉक्स के जरिए लोग इस दीपावली अपने प्रियजनों को कुछ अलग और यादगार उपहार दे सकते हैं।

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