VIDEO: तीसरे दिन भी धरने पर डटे पंचायत सचिव, निलंबित सचिवों की बहाली की मांग की

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बिना कारण निलंबन, गेटवे भुगतान और अन्य बिंदुओं पर जारी होने वाली प्रतिकूल प्रविष्टि निरस्त किए जाने आदि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिव तीसरे दिन बुधवार को भी धरने पर डटे हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक निलंबित सचिवों की बहाली नहीं होती कार्य बहिष्कार और धरना जारी रहेगा। बुधवार को डीपीआरओ से हुई बात बेनतीजा रही थी।

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