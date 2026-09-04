Video: तेज रफ्तार कार ने ऑटो में मारी टक्कर, चालक गंभीर घायल

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विभूतिखंड थाने से करीब 50 मीटर पहले चौराहे पर शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे तेज रफ्तार कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल ऑटो चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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