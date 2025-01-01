Lucknow News: फिलहाल थमेगी बारिश, चढ़ेगा पारा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:45 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में कई दिनों से हो रही मानसूनी बारिश के फिलहाल थमने के संकेत हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में मानसून कमजोर पड़ा है, जिसका असर लखनऊ में भी दिखेगा। बुधवार और बृहस्पतिवार को धूप खिलने और उमस भरी गर्मी बढ़ने की परिस्थितियां बनेंगी।
मंगलवार को धूप-छांव का खेल चला। अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हुई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़त देखने को मिल सकती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम पारा एक डिग्री की बढ़त के साथ 26 डिग्री दर्ज किया गया।
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