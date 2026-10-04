{"_id":"6ac25dafc710a863d2093ca8","slug":"video-video-sharamathabhagavata-rathharamanae-katha-ka-aayajana-dapata-saema-brajasha-pathaka-na-kaya-uthathhatana-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: श्रीमद्भागवत राधारमण कथा का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्धाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: श्रीमद्भागवत राधारमण कथा का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्धाटन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:37 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:37 PM IST







Link Copied



लखनऊ के ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा का आयोजन जिस का उद्घाटन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक। ... और पढ़ें

विज्ञापन