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लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित शहीद पथ पर साढ़े 12 हज़ार लीटर डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। घटना में एक स्कूटी चालक महिला चपेट में आ गयी जिससे उसकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई और महिला को कुछ मामूली चोटें भी आई हैं। फिलहाल मौके पर फायर की कई गाड़ियां और पुलिस पहुंच गयी है जो शहीद पद पर क्षतिग्रस्त टैंकर व स्कूटी को निकालने का प्रयास कर रही है। इस टैंकर से डीजल का रिसाव हो रहा है जिसके चलते शहीद पथ पर आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है।

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