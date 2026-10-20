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Video: सदर रामलीला मैदान में आज होगा रावण के पुतले का दहन

Akash Dwivedi

Updated Tue, 20 Oct 2026 03:14 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 03:14 PM IST







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सदर स्थित रामलीला मैदान में शाम को होने वाली रामलीला में राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन किया जाएगा। रावण वध के बाद उसके पुतले का दहन होगा। इसके लिए रावण का पुतला बनकर तैयार हो चुका है। ... और पढ़ें

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