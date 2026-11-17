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राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई। इस प्रदर्शनी में राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने नवाचारी मॉडलों से वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का परिचय दिया। कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और सड़क सुरक्षा से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों के नवाचारों की जानकारी ली। इस मौके पर अलग-अलग कॉलेजों से कई शिक्षक मौजूद रहे।

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