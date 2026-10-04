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VIDEO: सपा की स्थापना के 34 साल: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए गंभीर अरोप, बोले- “सपा के पाप का घड़ा” भरा

Sun, 04 Oct 2026 06:56 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:56 PM IST
VIDEO: सपा की स्थापना के 34 साल: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए गंभीर अरोप, बोले- “सपा के पाप का घड़ा” भरा
सपा की स्थापना के 34 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा पर गंभीर आरोप लगाए। मंच पर रखा गया घड़ा, जिस पर लिखा है— “सपा के पाप का घड़ा”। भाजपा ने सपा के 34 साल के कार्यकाल को लेकर आरोपों का लंबा ब्यौरा पेश किया।
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