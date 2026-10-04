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VIDEO: सपा की स्थापना के 34 साल: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए गंभीर अरोप, बोले- “सपा के पाप का घड़ा” भरा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:56 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:56 PM IST







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सपा की स्थापना के 34 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा पर गंभीर आरोप लगाए। मंच पर रखा गया घड़ा, जिस पर लिखा है— “सपा के पाप का घड़ा”। भाजपा ने सपा के 34 साल के कार्यकाल को लेकर आरोपों का लंबा ब्यौरा पेश किया। ... और पढ़ें

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