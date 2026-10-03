Video: रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी, प्रवेश बंद

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गोमती नदी का जलस्तर करीब छह फीट बढ़ने से नदी का पानी शुक्रवार को रिवरफ्रंट तक पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एलडीए ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से रिवरफ्रंट को बंद कर दिया है। प्राधिकरण की उद्यान अधिकारी शशि भारती ने बताया कि रिवरफ्रंट के टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है। फिलहाल लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही रिवरफ्रंट को दोबारा खोला जाएगा।

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