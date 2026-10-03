Video: ‘एक कचौड़ी, दो समोसा’ के स्लोगन वाले पोस्टर लगाए, सपा कार्यालय के पास दिखे पोस्टर

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विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास शनिवार को पार्टी नेता इखलाक की ओर से पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर नारे लिखे गए हैं। पोस्टरों पर लिखा है— “एक कचौड़ी, दो समोसा, जनता को बीजेपी पर नहीं रहा भरोसा” और “एक कचौड़ी, दो समोसा, चुनाव आयोग पर न करना भरोसा।” पोस्टर लगाए जाने के बाद यह चर्चा का विषय बना रहा। पोस्टरों के जरिए भाजपा और चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक संदेश दिया गया है।

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