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Video: छठ पूजा के लिए बख्शी का तालाब घाट पर तैयार, व्रती देंगे अस्त होते सूर्य को अर्घ्य
लखनऊ के प्राचीन बख्शी का तालाब घाट पर छठ पूजा की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। घाट पर व्रती पूजा के लिए सुरसुता (पूजा स्थल) तैयार कर रहे हैं। साफ-सफाई के बाद घाट पर पानी भरने का काम जारी है। छठ पर्व को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।
रविवार शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहां करीब ढाई से तीन हजार व्रतियों के जुटने की संभावना है। इसे देखते हुए घाट पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। व्रती पूजा के लिए अपनी जगह तैयार करने में जुटे हैं।
घाट की सफाई और पानी भरने का काम पूरा होने के बाद श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। प्राचीन बख्शी का तालाब घाट पर हर साल छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस बार भी पर्व को लेकर तैयारियां तेज हैं।
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