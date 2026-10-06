Video: राहुल-प्रियंका की हिरासत के विरोध में NSUI का प्रदर्शन, हिरासत में लेकर भेजा इको गार्डन

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राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिरासत के विरोध में मंगलवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग की। हजरतगंज में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। प्रदर्शन के चलते हजरतगंज क्षेत्र में कुछ देर के लिए हलचल की स्थिति बनी रही।

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