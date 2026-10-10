Video: राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने निकलीं महिलाएं

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राहुल गांधी द्वारा महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी के विरोध में भाजपा महानगर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए महिलाएं वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर एकत्र हुईं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाया। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के उद्देश्य से एकत्र हुईं महिलाओं ने कथित बदसलूकी के मामले में अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक माहौल गरमाया रहा। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।

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