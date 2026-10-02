Video: परिवर्तन चौक पर जस्टिस मोर्चा का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

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परिवर्तन चौक चौराहे पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने जस्टिस मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने बसों में बैठाकर ईको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा, रंगकर्मी सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, मधु गर्ग समेत अन्य लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की।

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