बहराइच : चुनावी कार्यक्रम में सपा-भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, धक्का-मुक्की, पीएसी तैनात

बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र में जनता का चुनावी मूड जानने पहुंची निजी चैनल की टीम के कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार दोपहर सपा और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच खींचतान व धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हंगामे से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया। तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई।

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