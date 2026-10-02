बहराइच : चुनावी कार्यक्रम में सपा-भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, धक्का-मुक्की, पीएसी तैनात
एक निजी चैनल की टीम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के लोगों से उनकी राय जानने के लिए कार्यक्रम कर रही थी। इसी दौरान किसी मुद्दे को लेकर सपा और भाजपा समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ गए।
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बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र में जनता का चुनावी मूड जानने पहुंची निजी चैनल की टीम के कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार दोपहर सपा और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच खींचतान व धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हंगामे से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया। तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई।
मामला हरदी थाना क्षेत्र के रमपुरवा चौराहे का है। एक निजी चैनल की टीम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के लोगों से उनकी राय जानने के लिए कार्यक्रम कर रही थी। इसी दौरान किसी मुद्दे को लेकर सपा और भाजपा समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान धक्का-मुक्की और खींचतान होने लगी।
हंगामा बढ़ने पर कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों ने दोनों पक्षों के बीच पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि फोर्स तैनात है, पुलिस मामले की जानकारी एकत्र की जा रही है।
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