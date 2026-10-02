Video: 30 जनवरी 2027 तक खादी खरीद पर मिलेगी 25 फीसदी छूट

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गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादी वस्त्रों की खरीद पर छूट की घोषणा की है। इसके तहत 30 जनवरी 2027 तक खादी वस्त्रों पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से खादी को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कारीगरों और बुनकरों के हुनर को सम्मान देने तथा स्थानीय स्तर पर तैयार खादी उत्पादों को प्रोत्साहित करने की बात कही। गांधी जयंती के अवसर पर की गई इस घोषणा से खादी उत्पादों की खरीदारी करने वाले लोगों को निर्धारित अवधि में 25 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।

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