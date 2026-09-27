VIDEO: पानी का जलस्तर तो उतरा पर घरों में जलभराव से लोग हुए परेशान

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लखनऊ में पानी का जलस्तर तो उतरा पर लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बारिश में लोग जलभराव से परेशान हैं। यह तस्वीर है जानकीपुरम मड़ियांव गांव की जहां पर घरों में पानी भर गया था। जलस्तर कम हुआ तब गली से तो पानी निकल गया पर घरों में भरा पानी निकलते हुए परिवार के लोग साफ सफाई कर रहे हैं।

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