यूपी: अखिलेश यादव ने की घोषणा, सपा सरकार बनने पर यशभारती विजेताओं को देंगे प्रतिमाह एक लाख की पेंशन

प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए जाने-माने खिलाड़ियों की बैठक हुई। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने खेल के साथ ही खेल कर दिया है। समाजवादी सरकार में खेल-खिलाड़ियों की तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। समाजवादी सरकार में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान के लिए यशभारती सम्मान के साथ 21 लाख रुपये की राशि और एक लाख रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस अवसर पर हसनउद्दीन सिद्दीकी, पर्वतारोही सागर कसाना, भारत केसरी पहलवान राम आसरे आदि मौजूद रहे।

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भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण जलभराव

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शहरों में जलभराव का मुख्य कारण अधिक वर्षा नहीं, बल्कि भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से जल निकासी की व्यवस्था का फेल हो जाना है। नाली से लेकर नाले तक गंदगी से जाम हैं तो पानी कहां से निकलेगा।