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VIDEO: बारिश से सब्जियों की आवक घटी, कई सब्जियों के दाम दोगुने तक बढ़े

Sun, 27 Sep 2026 07:48 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sun, 27 Sep 2026 07:48 PM IST
VIDEO: बारिश से सब्जियों की आवक घटी, कई सब्जियों के दाम दोगुने तक बढ़े
लगातार बारिश के कारण दुबग्गा नवीन फल-सब्जी मंडी में बाहरी राज्यों से सब्जियों की आवक घट गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भारी बारिश से वाहनों की संख्या कम होने के चलते पिछले एक सप्ताह में कई सब्जियों के दाम लगभग दोगुने तक पहुंच गए हैं। आढ़ती मयंक लाला यादव के मुताबिक, लहसुन 150 रुपये, धनिया 65 और प्याज करीब 48 रुपये किलो बिक रहा है। हरी मिर्च 30 से बढ़कर 45 और तुरई 15 से बढ़कर 22 रुपये किलो हो गई है। कद्दू और लौकी करीब 16 रुपये किलो हैं। बारिश जारी रहने पर कीमतों में और उतार-चढ़ाव की संभावना है।
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