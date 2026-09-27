बलरामपुर: बारिश-आंधी से तीन की मौत, खेतों में बिछी फसल, सड़कों पर जलभराव-कीचड़ से आवागमन प्रभावित

बलरामपुर जिले में लगातार बारिश और तेज हवा ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। टीन शेड गिरने और पेड़ की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हुए, जबकि बारिश के पानी से सड़कें जलमग्न हो गईं। खेतों में तैयार होने की कगार पर पहुंची धान की फसल तेज हवा से जमीन पर बिछ गई। गन्ने की फसल भी गिर गई है। सूखे के कारण पहले ही सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च कर फसल बचाने वाले किसानों के सामने अब अतिवृष्टि और तेज हवा से हुए नुकसान की नई समस्या खड़ी हो गई है।

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हरैया सतघरवा के पांडेयपुरवा गांव में शनिवार रात करीब दो बजे टीन शेड गिर गया। इसके नीचे दबने से सीताराम की पत्नी मुन्नी देवी (60) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रात में होने से गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों ने मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।इसी क्षेत्र के हरहट गांव में शुक्रवार देर शाम पेड़ गिरने से घायल हुए विनोद कुमार (40) की रविवार को लखनऊ में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पचौथा निवासी संदीप (35) की भी पेड़ गिरने से जान चली गई। रविवार को वह गांव में मौजूद थे, तभी अचानक पेड़ गिर गया। लगातार बारिश और तेज हवा के बीच पेड़ों के गिरने से ग्रामीण इलाकों में खतरा बढ़ गया है। रविवार को भी बारिश जारी रहने से लोगों की परेशानी बढ़ी रही।लगातार बारिश का असर शहर और प्रमुख मार्गों पर भी दिखाई दिया। वीर विनय चौराहे से तुलसीपुर रोड और बहराइच रोड पर जगह-जगह कीचड़ और जलभराव होने से राहगीरों को परेशानी हुई। बाइक सवारों को विशेष दिक्कत का सामना करना पड़ा। राहगीर राजाराम ने बताया कि सड़क पर कीचड़ होने से बाइक चलाना मुश्किल हो गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम से बुद्धा पार्क होते हुए पहलवारा और कचहरी जाने वाले मार्ग पर कई पेड़ गिरने से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। राहगीर राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें पहलवारा जाने के लिए रोडवेज होकर घूमकर जाना पड़ा।