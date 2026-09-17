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VIDEO: पालिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने चलाया अभियान, उल्टी दिशा से आने वालों को फटकारा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 17 Sep 2026 02:50 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 02:50 PM IST







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पालिटेक्निक चौराहे पर डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने चेकिंग कर उल्टी दिशा में आ रहे वाहन व चौराहे पर खड़े हो रहे बैटरी रिक्शे को लेकर किया चेकिंग। ... और पढ़ें

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