फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Project Director of the Rural Development Agency in Sultanpur suspended; action taken on Deputy CM's order

यूपी: सुल्तानपुर में ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक निलंबित, डिप्टी सीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई

Thu, 17 Sep 2026 07:41 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 17 Sep 2026 07:41 PM IST
सार

सुल्तानपुर के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ अधीनस्थों से आपत्तिजनक आचरण, अनुशासनहीनता और सरकारी निर्देशों की अवहेलना समेत कई आरोप हैं। प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने के बाद अनुशासनिक कार्रवाई शुरू हुई है और मामले की विस्तृत जांच भी होगी।

विज्ञापन
UP: Project Director of the Rural Development Agency in Sultanpur suspended; action taken on Deputy CM's order
निलंबित - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सुल्तानपुर के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि के दौरान वह ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।

विज्ञापन


शासन के मुताबिक अशोक कुमार सिंह पर अधीनस्थ कर्मियों के साथ आपत्तिजनक आचरण, शासन की छवि धूमिल करने, अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, शासकीय पद की गरिमा के विपरीत आचरण, अनुशासनहीनता और पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप है। जांच में प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन


उनका यह कृत्य उप्र सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन है। प्रकरण की वृहद जांच के लिए उनके विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। जल्द उन्हें आरोप पत्र भी थमाने की तैयारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed