अखिलेश का चुनावी प्लान: 2027 में बड़ी जीत दर्ज करेगी सपा, जारी रहेगा कांग्रेस से गठबंधन; आरएसएस पर बोला हमला
UP Assembly Elections: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और आरएसएस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि यह प्रदेश बांटने की साजिश कर रहे हैं।
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 में रिकॉर्ड सीटें जीत कर सरकार बनाएगी। पार्टी मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो आज प्रदेश को बांटने की बात कर रहे हैं, वही कल देश को बांटना चाहेंगे। इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। हमें तो देश और प्रदेश को और ताकतवर बनाना है। भाजपा हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए नकारात्मक प्रचार पर करोड़ों खर्च कर रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के पास महंगाई व बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है। कानून-व्यवस्था ध्वस्त है और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लूट की है। सपा ने 11 हजार पदों की लूट पर ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन उसने एक भी पन्ने का जवाब नहीं दिया। कहा, प्रदेश में 20 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। सरकार ने आउटसोर्स को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराए। सरकारी नौकरी में आरक्षण देना पड़ता है। वेतन बजट से देना होता है। आउटसोर्स में वेतन एजेंसी से दिया जाता है। इसमें भाजपा के लोग आउटसोर्स कंपनियों से कमीशन लेते हैं।
सरकार को अदालत पर भरोसा नहीं
सरकार बनने पर गायों के लिए करेंगे विशेष प्रबंध
अखिलेश ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को बैठक करके विधानसभा की आरक्षित सीटों को जीतने की रणनीति बनाई है। हाथरस की बेटी के परिवार को अभी भी न्याय नहीं मिला। खजनी में पुलिस की पिटाई से निर्दोष की जान चली गई। नकली दवाओं और कमीशनखोरी में भाजपा के लोग शामिल हैं। कहा, जो सरकार घोड़े के खाने में दलाली कर ले, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर गायों की सेवा के लिए विशेष प्रबंध करेंगे।
निगेटिव प्रचार रोकने के लिए बने कानून
सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा जिस तरह का निगेटिव प्रचार करती है, उसे रोकने के लिए कानून बने। हमारी सरकार बनने पर ऐसा कानून लाएंगे।
समाजवादी रथ देख घबरा गए हैं विरोधी
ओवैसी का प्रस्ताव ठुकराया
भाजपा को हराने के लिए बीते दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दलों को साथ आने के आमंत्रण के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हमारा पहले से जो गठबंधन है, वही रहेगा। उनका इशारा कांग्रेस की ओर था।