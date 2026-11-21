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Video: मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए बूथों पर उमड़े लोग

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 02:09 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 02:09 PM IST







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तेलीबाग में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत पोलिंग बूथों पर लगाए गए कैंपों में लोग अपनी मतदाता सूची में नाम देखने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने नाम और अन्य विवरणों का मिलान किया। सूची में गलती मिलने या संशोधन कराने के लिए संबंधित फॉर्म भी भरे। ... और पढ़ें

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