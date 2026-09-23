Video: ‘माटी मा सोना हेराई गओ’ प्रदर्शनी के तीसरे दिन उमड़े कला प्रेमी

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कैसरबाग स्थित ललित कला अकादमी में चल रही ‘माटी मा सोना हेराई गओ’ एकल कला प्रदर्शनी के तीसरे दिन भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। कला प्रेमियों और दर्शकों ने प्रदर्शनी में लगी विभिन्न कलाकृतियों का अवलोकन किया। लोगों ने कलाकार की रचनाओं में मिट्टी, लोकजीवन और संस्कृति से जुड़े विषयों को करीब से देखा और कलाकृतियों में रुचि दिखाई।

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