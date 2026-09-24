Lucknow News: समीक्षा, अमूल्या और नैना ने जड़े स्वर्णिम पंच

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इसके अलावा सहारनपुर मंडल की नैना ने 66-69 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 27 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता के अंडर-17 के 63-66 और 70-75 किलोग्राम, अंडर-19 के 60-64 और 69-75 किलोग्राम भार वर्गों के फाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार को होंगे। इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल डॉ. प्रदीप कुमार, मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने किया।इस मौके पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक राम सुजान मिश्रा, मंडलीय क्रीड़ा सचिव विश्वजीत पांडेय, समेत कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य व खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के अगले चरण के लिए प्रदेश के विभिन्न मंडलों से बालक खिलाड़ियों की टीमें लखनऊ पहुंच रही हैं। सभी टीमों के बृहस्पतिवार तक पहुंचने की संभावना है। बालक वर्ग में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्गों में मुकाबले होंगे। बालक प्रतिभागियों की संख्या 300 से अधिक रहने की उम्मीद है।