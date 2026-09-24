Lucknow News: अयोध्या-वाराणसी के आचार्यों ने किया गणपति बप्पा का पूजन

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शाम को कोलकाता के प्रसिद्ध निर्देशक संजय शर्मा और उनकी टीम ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इसके बाद संजय शर्मा और उनकी टीम ने युवाओं के लिए एक विशेष भजन सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम का समापन नृत्य नाटिका नरसी का भात के मंचन से हुआ। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान कृष्ण माता रूक्मिणी के साथ स्वयं भात भरने आते हैं।श्रद्धा और उल्लास के साथ मना गणेशोत्सव-इंदिरानगर के भूतनाथ मार्केट स्थित श्री बालाजी शक्तिपीठ में बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ गणेशोत्सव मनाया गया। मुख्य सेवादार एडवोकेट दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि उत्सव के दौरान भगवान गणपति, भोलेनाथ और राधा-कृष्ण की मनोहारी विशेष झांकियां सजाई गईं। इसके साथ ही बप्पा को 56 भोग अर्पित करते हुए भव्य आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं को हलवा-चना का प्रसाद भी वितरित किया गया।नाचते-गाते हुआ बप्पा का विसर्जन-बुधवार को झूलेलाल घाट पर बड़ी संख्या में लोग गणपति का विसर्जन करने पहुंचे। डीजे पर गानों की धुन पर नाचते लोग गणपति बप्पा मोरया के जयघोष लगाते नजर आए।