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Video: मौलाना जार्जिश की विवादित तकरीर पर यासूब अब्बास ने जताया विरोध

Akash Dwivedi

Updated Mon, 02 Nov 2026 04:30 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 04:30 PM IST







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ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने औरैया में मौलाना जार्जिश की विवादास्पद तकरीर पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा, “मैं जार्जिश के बयान का विरोध करता हूं।” ... और पढ़ें

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