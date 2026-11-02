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Video: मौलाना जार्जिश की विवादित तकरीर पर यासूब अब्बास ने जताया विरोध

Mon, 02 Nov 2026 04:30 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Mon, 02 Nov 2026 04:30 PM IST
Video: मौलाना जार्जिश की विवादित तकरीर पर यासूब अब्बास ने जताया विरोध
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने औरैया में मौलाना जार्जिश की विवादास्पद तकरीर पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा, “मैं जार्जिश के बयान का विरोध करता हूं।”
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