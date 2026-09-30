Video: मांगों को लेकर गांधी प्रतिमा पर एक्स आर्मी मैन का धरना-प्रदर्शन

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अपनी मांगों को लेकर एक्स आर्मी मैन ने गांधी प्रतिमा पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं और उच्च अधिकारी से मिलने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के समक्ष बात रखने की मांग की है।

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