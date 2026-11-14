Video: मंडी में 150 रुपये का गन्ना, बाजार में पहुंचते ही 300 तक कीमत

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लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से गन्ना लेकर पहुंच रहे हैं। यहां 10 पीस गन्ने का गट्ठर 150 रुपये में मिल रहा है, जबकि बाजार में पहुंचते ही इसकी कीमत बढ़कर 250 से 300 रुपये तक हो जाती है। बाजार में महंगा गन्ना खरीदने से बचने के लिए लोग सीधे मंडी पहुंचकर किसानों से खरीदारी कर रहे हैं। मंडी में सुबह से ही गन्ना खरीदने वालों की आवाजाही दिखाई दे रही है। किसानों को भी यहां सीधे ग्राहकों से अपनी उपज बेचने का मौका मिल रहा है।

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