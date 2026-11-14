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लखनऊ: गृहकर-जलकर पर ब्याज और सरचार्ज माफी के लिए आज आखिरी मौका, अवकाश के बावजूद सभी जोनल कार्यालय खुलेंगे

Sat, 14 Nov 2026 10:46 AM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला, लखनऊ
अमर उजाला, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 14 Nov 2026 10:46 AM IST
सार

लखनऊ में गृहकर और जलकर के बकाये पर ब्याज व सरचार्ज माफी पाने का शनिवार को अंतिम मौका है। नगर निगम के सभी आठ जोनल कार्यालय अवकाश के बावजूद खुले रहेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन करने वालों को 15 दिसंबर तक बकाया रकम जमा करनी होगी।

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Lucknow: Today is the last chance to avail a waiver on interest and surcharges for property and water taxes; a
लखनऊ नगर निगम। - फोटो : संवाद एजेंसी

विस्तार
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एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना के तहत गृहकर व जलकर में ब्याज और सरचार्ज से छूट पाने का शनिवार को अंतिम मौका है। इसके बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। बकायेदारों की सुविधा के लिए महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश के बावजूद नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय खुले रहेंगे। जो लोग आवेदन कर देंगे उनके पास 15 दिसंबर तक बकाया रकम जमा करने का मौका रहेगा।

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योजना के तहत इस साल एक अप्रैल तक के लंबित बकाये की पूरी रकम जमा करने पर नियमानुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने बताया कि ओटीएस के लिए पोर्टल https://upulbots.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आठों जोन में ओटीएस हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां योजना से संबंधित जानकारी और ऑफलाइन आवेदन जमा करने में मदद ली जा सकती है।

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