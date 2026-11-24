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लखनऊ विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस समारोह में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व छात्रों ने मंच से अपने छात्र जीवन की यादें साझा कीं और विश्वविद्यालय से जुड़े कई दिलचस्प किस्से सुनाए। पुरानी यादों को ताजा करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय में बिताए दिनों और अपने अनुभवों को साझा किया।

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