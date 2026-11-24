पंकज का आरोप है कि इस बात का शैलेंद्र और उसके बेटे ध्रुव ने फायदा उठा लिया। आरोपी पिता-पुत्र ने पिता के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार किए और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर 1.26 करोड़ रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए।



आरोप है कि ठगी में पिता-पुत्र का साथ पीएनबी बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक भानु प्रताप सिंह व अन्य अज्ञात कर्मचारियों ने भी दिया। पीड़ित का कहना है कि उन्हें जब धोखाधड़ी की जानकारी हुई तो उन्होंने कृष्णानगर पुलिस से शिकायत की।



इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। एसीपी लक्ष्मण वर्मा ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया है। इसलिए पुलिस ने शैलेंद्र, ध्रुव, भानू व अन्य पर कार्रवाई की है। पुलिस बयान दर्ज करने के लिए जल्द ही पीड़ित और आरोपियों को बुलाएगी। विवेचना में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।