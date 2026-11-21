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Video: लखनऊ में लोहिया संस्थान में मरीजों को किया जागरूक

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:31 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:31 PM IST







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गोमती नगर स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एकेडमिक ब्लॉक में आयोजित मरीज जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते संस्थान के डीन डॉ. राजन भटनागर। ... और पढ़ें

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