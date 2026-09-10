VIDEO: लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में 35 रुपये किलो बेचा जा रहा प्याज, लेने के लिए लगी भीड़

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प्याज के बढ़ते दामों से परेशान लोगों को दुबग्गा स्थित नवीन सब्जी एवं फल मंडी से रवाना किए गए 15 प्याज वाहनों से राहत मिली है। शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर यह वाहन लोगों को 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करा रहे हैं। बृहस्पतिवार की दोपहर गोमतीनगर में ग्रीन कॉरिडोर चौराहे के समीप प्याज वाहन रुका तो लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने रजिस्टर पर अपना नाम और नंबर लिख कर दो किलो प्याज खरीदा।

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