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Video: खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर में लगी आग, धुएं से परेशान हुए लोग

Akash Dwivedi

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:03 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:03 PM IST







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जानकीपुरम की 60 फीट रोड पर खाली प्लॉट में जमा कूड़े के ढेर में आग लग गई। आसपास के लोग इसी प्लॉट में कूड़ा डालते हैं। आग से उठ रहा धुआं आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों को धुएं के कारण सांस लेने और आने-जाने में दिक्कत हो रही है। ... और पढ़ें

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