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VIDEO: केदारताल हिमस्खलन: लखनऊ की दो सगी बहनों की मौत, शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, दुख से टूट गए परिजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 05 Nov 2026 01:05 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 01:05 PM IST







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उत्तरकाशी में केदारताल ट्रैक पर हुए हिमस्खलन में लखनऊ की दो सगी बहनों की मौत हो गई। गुरुवार को उनके शव घर पहुंचे तो परिजन चीख उठे। मौजूद लोग परिजनों को ढांढस बंधाते रहे। उनके शवों को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो परिजन दुख से बेहाल हो गए। ... और पढ़ें

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