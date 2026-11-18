लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय बाल सप्ताह के अवसर पर विज्ञान फाउंडेशन की ओर से तीन जिलों के बच्चों ने विधानभवन का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान श्रावस्ती, चित्रकूट और लखनऊ से 55 बच्चों ने जाना कि विधानभवन कैसा होता है और विधानसभा कैसे चलती है। फाउंडेशन के समन्वयक संजय सिंह ने बताया कि भ्रमण के बाद बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी मुलाकात की। सतीश महाना ने बच्चों को जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में बताया।

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