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Video: केजीएमयू में कथित अवैध नियुक्तियों और जातीय उत्पीड़न के विरोध में मार्च

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:06 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:06 PM IST







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जीएस लीगल एसोसिएट की ओर से केजीएमयू में कथित अवैध नियुक्तियों और दलित-पिछड़े वर्ग के प्रोफेसरों व डॉक्टरों के जातीय उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू से कन्वेंशन सेंटर तक मार्च निकाला और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। ... और पढ़ें

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