{"_id":"6abcc62be44790b2db0b4be0","slug":"video-video-jarajara-halta-ma-vakasa-thapa-bldaga-kabha-bha-gara-sakata-ha-hasasa-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: जर्जर हालत में विकास दीप बिल्डिंग, कभी भी गिर सकता है हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विकास दीप बिल्डिंग इन दिनों जर्जर हालत में है। इमारत का कुछ हिस्सा कभी भी टूटकर नीचे गिरने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ महीने पहले भी बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। लोगों का कहना है कि उस घटना के बाद भी बिल्डिंग की स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस विकास या मरम्मत कार्य नहीं कराया गया। आज भी इमारत जर्जर हालत में खड़ी है, जिससे आसपास रहने और आने-जाने वाले लोगों में चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने जर्जर इमारत की स्थिति का जल्द निरीक्षण कर जरूरी कदम उठाने की मांग की है।

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